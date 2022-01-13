США предупреждают о возможном обострении в отношениях с РоSSией

Запад должен подготовиться к возможной эскалации в отношениях с Москвой, заявил представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер после переговоров с Россией в Вене в четверг.

Об этом сообщает Reuters.

Майкл Карпентер отметил, что Соединенные Штаты не принимают сферы влияния или ограничения прав наций выбирать собственные альянсы.

"Сегодня мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Барабанный бой войны звучит громко, а риторика стала достаточно резкой", - сказал он.

Карпентер сказал, что стягивание Россией 100 тыс. военнослужащих, новейшего вооружения, артиллерийских систем, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов к границе с Украиной "вызывает множество вопросов о намерениях РоSSии".

"Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны подготовиться к тому, что может произойти эскалация", - сказал он, добавив, что Вашингтон предпочитает "путь диалога и деэскалации".

Кремль требует от Запада юридических гарантий, что государства Восточной Европы, в первую очередь Украина и Грузия, никогда не смогут стать членами Альянса. Кроме того, РоSSия требует уменьшения количества натовского вооружения в Европе.

10 января эти требования обсуждались на встрече представителей США и РоSSии, 12 января – в рамках Совета НАТО – РоSSия, а 13 января – в рамках Постоянного совета ОБСЕ .