Совет ЕС продлил экономические санкции против РоSSии на полгода

Решение было принято "после недавней оценки ситуации с имплементацией Минских договоренностей".

Совет Европейского Союза сообщил о продлении еще на полгода экономических санкций против РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев - до 31 июля 2022 года - срок действия ограничительных мер, направленных на ряд секторов роSSийской экономики", - говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Отмечается, что решение принято "по недавней оценке ситуации с имплементацией Минских договоренностей".

Экономические санкции ЕС против РоSSии продлеваются каждые полгода после политических решений саммитов Евросоюза на основании оценки хода выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Украине по сообщениям стран-участниц "нормандского формата" - Германии и Франции.

Постановление утверждает Совет ЕС , и после публикации документа в "Официальном журнале" ЕС продление ограничительных мер вступает в силу.

Напомним, экономические санкции были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия РоSSии, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Затем эти меры были ужесточены.

На заседании 19 марта 2015 года Европейский совет принял решение связать сроки действия экономических санкций с полной реализацией Минских соглашений, которые, как было предусмотрено в то время, должно было осуществиться до 31 декабря 2015 года. С учетом того, что эти планы не сбылись, Совет ЕС продлил экономические санкции до 31 июля 2016 года. С июля 2016 г. эти ограничительные меры продолжали каждые шесть месяцев.