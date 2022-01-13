Шмыгаль поручил Минэнерго еженедельно готовить график поставок и потребления газа

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики, НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" еженедельно составлять план-график поставки и использования природного газа в разрезе категорий потребителей с определением ценовых показателей.

Соответствующее поручение содержится в протоколе совещания по прохождению текущего отопительного сезона, текст которого имеет агентство "Интерфакс-Украина".

Кабмин также поручил обсудить с промышленными предприятиями, являющимися крупными потребителями газа, "урегулирование вопросов поставки газа до конца осенне-зимнего периода 2021/2022 годов".

Согласно документу, до сих пор остается нерешенным вопрос, на кого могут быть возложены специальные обязанности по поставке операторам газораспределительных систем природного газа на производственно-технологические затраты по ценам ниже рынка, поскольку ни НАК, ни ОГТСУ не хотят или не могут взять на себя на эту убыточную деятельность. В то же время из-за политического решения властей не повышать тарифы на транспортировку газа в период резкого роста цен на него кто-то должен компенсировать соответствующую разницу в ценах для ГРС или обеспечить последние дешевым ресурсом для ВТВ.

Кабмин также поручил проработать вопрос определения оптимальных схем электро-, газо- и теплоснабжения населенных пунктов, где газоснабжение осуществляется газопроводами, расположенными на территории сопредельных стран.

Напомним, глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце октября заявил о готовности НАК стать поставщиком газа для покрытия производственно-технологических расходов газораспределительных предприятий (обл- и горгазов), что позволит сбалансировать их тарифы на распределение газа.

Позже член правления "Нафтогаза" Роман Чумак подчеркнул, что условием для поставки НАК ресурса на ВТВ операторов ГРС по "социальной" цене должна стать возможность компенсации разницы между этой ценой и рыночной. По его словам, НАК работает над возможностью обеспечить потребности операторов ГРС в природном газе для ВТВ, однако указанные объемы газа компания будет вынуждена покупать на рынке, с чем и связана необходимость урегулирования вопроса покрытия разницы в рыночной цене газа и цене его закупки для ВТВ.

"Нафтогаз" в условиях резкого роста цены на газ уже обязался поставлять ресурс населению, бюджетникам и производителям тепла для выше указанных потребителей по "социальным" ценам.

В середине декабря Минэнерго предложило возложить на ОГТСУ спецобязанности по поставке операторам ГРС природного газа на ВТВ, но регулятор НКРЭКУ выступил против этого предложения.