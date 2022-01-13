РоSSийские наемники открывали огонь у Причепиловки и Станицы Луганской

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вблизи Причепиловки роSSийские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Недалеко от Станицы Луганской противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - подчеркнули в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 января, роSSийско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня . Боец ООС получил боевую травму.