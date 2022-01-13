ГБР задержало экс-нардепа Немировского по подозрению в мошенничестве
Бывший депутат, ныне занимающий должность внештатного советника главы Госэкоинспекции, обманом завладел 17 тыс. долларов.
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали народного депутата Верховной Рады VIII созыва, члена депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" по подозрению в мошенничестве.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Отмечается, что экс-нардеп, занимающий в настоящее время должность внештатного советника главы Госэкоинспекции, обманом завладел 17 тыс. долларов США.
"По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тыс. долларов «решит вопрос» о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.
Во время первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего 2 тыс. долларов. А сегодня, 13 января, советник при получении второй части средств – 15 тыс. долларов США.
Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду. Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.
Имя экс-нардепа в ГБР не называют. Однако, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" от информированного источника, задержанный – Андрей Немировский.
Напомним, Немировский вошел в состав БПП в апреле 2016 года. Он был избран в Раду по списку "Самопомощи" (по квоте партии "Воля"), однако во фракцию так и не вошел.