ГБР задержало экс-нардепа Немировского по подозрению в мошенничестве

Бывший депутат, ныне занимающий должность внештатного советника главы Госэкоинспекции, обманом завладел 17 тыс. долларов.

ГБР задержало экс-нардепа Немировского по подозрению в мошенничестве
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали народного депутата Верховной Рады VIII созыва, члена депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" по подозрению в мошенничестве.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что экс-нардеп, занимающий в настоящее время должность внештатного советника главы Госэкоинспекции, обманом завладел 17 тыс. долларов США.

"По предварительной информации, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за 17 тыс. долларов «решит вопрос» о получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.

Во время первой контролируемой передачи бывший народный депутат получил от потерпевшего 2 тыс. долларов. А сегодня, 13 января, советник при получении второй части средств – 15 тыс. долларов США.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющей услуги по оформлению и подаче документов для получения выводов оценки воздействия на окружающую среду. Также проверяется причастность к указанному преступлению должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Фото: ГБР

Имя экс-нардепа в ГБР не называют. Однако, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" от информированного источника, задержанный – Андрей Немировский.

Напомним, Немировский вошел в состав БПП в апреле 2016 года. Он был избран в Раду по списку "Самопомощи" (по квоте партии "Воля"), однако во фракцию так и не вошел.

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