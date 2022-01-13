Сотрудника Офиса генпрокурора разоблачили на подстрекательстве к взятке и мошенничестве
Чиновник предложил бизнесмену за вознаграждение закрыть уголовное производство и вернуть изъятое во время обысков имущество.
Детективы Национального бюро разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и мошенничества.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Также к уголовной ответственности привлечено физическое лицо – посредника. Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.
Следствие установило, что чиновник предложил бизнесмену за вознаграждение "решить его проблемы", связанные с уголовным преследованием. В частности, добиться закрытия уголовного производства и вернуть предпринимателю изъятое во время обысков имущество (компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).
При возвращении указанного имущества и закрытии производства прокурор предложил бизнесмену предоставить ему 100 тыс. долларов США, якобы для дальнейшей передачи руководству. Позже чиновник изменил свои требования, увеличив сумму до 150 тыс. долларов.
Для реализации своей затеи прокурор привлек посредника.
В этот же день, во время обысков по месту работы подозреваемых, в рамках расследования указанных фактов, детективы НАБУ изъяли большие объемы наличных денег. Статус этих средств проверяют.
НАБУ и САП совершают необходимые следственные действия, направленные на установление других возможных участников преступления.
Напомним, 5 января задержан директор одного из оборонных предприятий в Хмельницкой области по подозрению во взяточничестве.