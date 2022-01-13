Сотрудника Офиса генпрокурора разоблачили на подстрекательстве к взятке и мошенничестве

Чиновник предложил бизнесмену за вознаграждение закрыть уголовное производство и вернуть изъятое во время обысков имущество.

Детективы Национального бюро разоблачили заместителя начальника одного из отделов Офиса генпрокурора на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и мошенничества.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Также к уголовной ответственности привлечено физическое лицо – посредника. Действия обоих подозреваемых квалифицировали по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

Следствие установило, что чиновник предложил бизнесмену за вознаграждение "решить его проблемы", связанные с уголовным преследованием. В частности, добиться закрытия уголовного производства и вернуть предпринимателю изъятое во время обысков имущество (компьютерную технику, автомобили Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover).

При возвращении указанного имущества и закрытии производства прокурор предложил бизнесмену предоставить ему 100 тыс. долларов США , якобы для дальнейшей передачи руководству. Позже чиновник изменил свои требования, увеличив сумму до 150 тыс. долларов.

Для реализации своей затеи прокурор привлек посредника.

В этот же день, во время обысков по месту работы подозреваемых, в рамках расследования указанных фактов, детективы НАБУ изъяли большие объемы наличных денег. Статус этих средств проверяют.

НАБУ и САП совершают необходимые следственные действия, направленные на установление других возможных участников преступления.

Напомним, 5 января задержан директор одного из оборонных предприятий в Хмельницкой области по подозрению во взяточничестве.