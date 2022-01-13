В Украине начали вести учет антибиотиков

С апреля такие препараты будут отпускаться только по электронному рецепту.

С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов – всего 29 лекарственных средств.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить сроки пребывания пациентов на стационарном лечении.

Также в Минздраве напомнили, что с апреля 2022 года антибиотики будут продавать исключительно по электронному рецепту.

В ведомстве отметили, что неправильное и избыточное употребление противомикробных препаратов (в том числе антибиотиков) приводит к развитию широкой резистентности – механизма, снижающего их эффективность. Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям.

"Сколько антимикробных препаратов потребляют украинцы, точно неизвестно, однако есть анализ трендов. Согласно ему в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд грн. Это на 40% больше чем в 2018 году. Выросли емы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн – в 2020», – сообщили в министерстве.

Относительно антибиотиков "группы резерва" (врачебных средств «последней надежды», которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не сработали), ситуация также неутешительна. По данным Минздрава, объем этих продаж и закупок вырос более чем в три раза: со 110,89 млн грн в 2018 году до 416,45 млн грн – в 2020 году.

Всемирная организация здравоохранения назвала проблему резистентности одной из 10 глобальных угроз здоровью населения, стоящих перед человечеством.

По оценкам экспертов, к 2050 году каждые три секунды будет умирать человек, смерть которого связана со стойкостью к противомикробным препаратам.