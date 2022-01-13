"Никого не должно удивлять распространение РоSSией дезинформации о непринятых обязательствах", - посольство США

РФ может использовать фейки как повод для дальнейшей дестабилизации.

"Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о непринятых обязательствах", - посольство США
Фото: betterworldcampaign.org

Посольство Соединенных штатов Америки в Украине призывает не поддаваться дезинформации РоSSии.

Об этом говорится в сообщении посольства.

"Никого не должно удивлять распространение Россией дезинформации о непринятых обязательствах или даже ее подстрекательстве к чему-то, что она сможет использовать в качестве повода для дальнейшей дестабилизационной деятельности", - говорится в сообщении.

"Мы призываем всех не поддаваться на непрерывную дезинформацию Москвы", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, Кремль требует от Запада юридических гарантий, что государства Восточной Европы, в первую очередь, Украина и Грузия, никогда не смогут стать членами НАТО. Кроме того, РоSSия требует уменьшения количества натовского вооружения в Европе.

10 января эти требования обсуждались на встрече представителей США и РоSSии, 12 января – в рамках Совета НАТО – РоSSия, а 13 января – в рамках Постоянного совета ОБСЕ.

После переговоров роSSийские власти признали, что переговоры с США и НАТО прошли неудачно, и снова начали угрожать войной.

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