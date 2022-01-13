Кулеба назвал "неделю большой дипломатии" неудовлетворительной для РоSSии

В ОБСЕ поддержали Украину.

Кулеба назвал "неделю большой дипломатии" неудовлетворительной для РоSSии
Фото: ЕРА/UPG

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что международные переговоры по так называемым "гарантиям безопасности" прошли неудачно для РоSSии.

Об этом сообщается в комментарии Кулебы по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ, состоявшегося 13 января.

По его словам, в ОБСЕ "прозвучала консолидированная международная поддержка Украины" и "права государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть".

"Имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы РоSSийская Федерация вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог: прекратила агрессию на Донбассе, деоккупировала Крым, предприняла реальные шаги по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ, а именно в Грузии и Молдове", – заявил министр.

"Несмотря на неудовлетворительную для РоSSии неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в установившихся форматах, в частности, в ОБСЕ", - добавил он.

Кулеба также сообщил, что Украина продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания РоSSийской Федерации от новой волны войны в Европе.

Напомним, что роSSийские власти признали, что переговоры с США и НАТО прошли неудачно, и снова начали угрожать войной.

Кремль требует от Запада юридических гарантий, что государства Восточной Европы, в первую очередь Украина и Грузия, никогда не смогут стать членами Альянса. Кроме того, РоSSия требует уменьшения количества натовских вооружений в Европе.

10 января эти требования обсуждались на встрече представителей США и РоSSии, 12 января – в рамках Совета НАТО – РоSSия, а 13 января – в рамках Постоянного совета ОБСЕ.

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