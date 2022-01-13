Боец ООС на Донбассе получил боевую травму

За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе роSSийско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате действий врага украинский военный получил боевую травму, информирует пресс-центр ООС.

Так, в сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 13 января, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 11 января вблизи Новотошковского погиб старший солдат Виктор Кучеренко из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко. Ему было 28 лет.