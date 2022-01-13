Roshen избежала ареста, поскольку ею владеет Порошенко-младший, - "Слідство інфо"

Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром слепого траста после того, как с 2019 года перестал быть народным депутатом.

Корпорация Roshen избежала ареста в рамках наложенных на пятого президента, народного депутата Петра Порошенко мер, поскольку ею сейчас владеет его сын Алексей.

Об этом говорится в материале "Слідство інфо".

"Ключевыми активами бизнеса Петра Порошенко сейчас владеет его сын Алексей. Речь идет об около 50 компаний, значительная часть которых связана с Roshen. На Порошенко-младшего также переписали и аграрный бизнес экс-президента", – утверждают журналисты.

Порошенко-младший до осени 2019 года, то есть до смены созыва Верховной Рады, был народным депутатом. Судя по его депутатской декларации, тогда он не владел ни одной фирмой, но через несколько месяцев стал собственником коропорации Roshen, включая украинские и иностранные компании.

Прокурор Юрий Белкин в комментарии журналистам подтвердил, что суд арестовал активы, которыми лично владел Порошенко, а не его родственники.

В пресс-службе Петра Порошенко сообщили, что его сын Алексей прекратил политическую деятельность в 2019 году. Уже после этого по решению трастового управляющего ему были предоставлены все полномочия конечного бенефициара слепого траста.

Напомним, 6 января Печерский райсуд арестовал имущество подозреваемого в государственной измене Петра Порошенко. Что именно арестовано, окончательно неизвестно, поскольку решение обещали обнародовать 14 января.