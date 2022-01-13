Кличко выступил в защиту мэра Чернигова Атрошенко

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко будет защищать Владислава Атрошенко и всех мэров Украины от политических преследований Банковой, так как это дело чести для него.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в «Интерфаксе» по поводу массовых обысков в Чернигове.

«В прошлом году проходили обыски в городе Киеве . Ничего не нашли и сейчас пришли к мэру Чернигова, представителю команды партии «УДАР» Владиславу Атрошенко. Причины политического давления просты: доверие людей и самостоятельность. И в Киеве , и в Чернигове цель обысков одинакова: мэры должны пойти на договорняки вместо того, чтобы представлять интересы своих избирателей. Я хочу заявить, что мы будем защищать представителя нашей команды Владислава Атрошенко, и мы будем защищать мэров. Это принципиальная позиция и дело моей чести, на самом деле», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что заказчики обысков дестабилизируют ситуацию в приграничном регионе во время эскалации напряжения с Россией и вредят безопасности страны.

«Обыски происходят в то время, когда скопления русских военных на границе. Не будем забывать, что Черниговщина находится на границе. И в это время там проходит «маски-шоу». Это либо непрофессионализм, либо диверсия. Ни то, ни другое пользы Украине не несет. Меры вместо того, чтобы держать стабильную ситуацию и заниматься подготовкой теробороны, отопительным сезоном, решают одну проблему – политического давления. Заказчики должны понимать – чем слабее они делают мэров – тем слабее они делают Украину», - сказал лидер «УДАРа».

Кличко подчеркнул, что у центральных и местных властей общие враги и призвал прекратить политическое преследование мэров.

«Если цвет партийных флагов мэров не совпадает с цветом флага Банковой – это не причина для обысков, а демократия. И нужно бороться не против мэров, а за демократию. Потому что у нас общие враги: бедность, заоблачные цены, отопительный сезон, коррупция, РоSSия», - подытожил Кличко.

Напомним, за два последних месяца в Чернигове проведено обысков в пять раз больше, чем за предыдущие шесть лет. Комитет избирателей Украины связывает всплеск внимания правоохранителей в Чернигов с приближением промежуточных выборов в Верховную Раду в 206 округе и усматривает в этом признаки прямого политического давления.