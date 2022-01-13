В Украине появятся инспекторы по органическому растениеводству, животноводству, грибоводству и производству морских водорослей

В Украине впервые появятся инспекторы по органическому производству, что будет способствовать развитию сектора органических продуктов в стране.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Квалификационный экзамен сдавали 22 кандидата, которым был предоставлен тест для проверки теоретических знаний общих требований законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции и тесты для проверки специальных знаний в отраслях органического производства, указанных в их заявлениях.

"В настоящее время все кандидаты успешно сдали квалификационный экзамен. По решению Комиссии им будут выданы свидетельства инспектора по органическому производству и/или обороту органической продукции с указанием отрасли (отраслей) органического производства", - прокомментировал заместитель Министра экономики - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Впервые в Украине появятся инспекторы органического растениеводства, животноводства, грибоводства, аквакультуры, производства органических морских водорослей, производства органических пищевых продуктов (в том числе органического виноделия) и органических кормов, заготовки органических объектов растительного мира.

Это позволит органам сертификации начать процедуру аккредитации в Национальном агентстве по аккредитации и будет способствовать развитию украинского органического сектора.

Напомним, в 2020 году правительство заявило о планах открыть реестры органической продукции. Проверить, действительно ли продукт органичен, можно будет в онлайн-режиме.

Закон о маркировке органической продукции был принят и подписан президентом в июле 2018 года. Он устанавливает основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращению органической продукции и функционированию рынка такой продукции.