В Украине появятся инспекторы по органическому растениеводству, животноводству, грибоводству и производству морских водорослей

Первые 22 кандидата успешно сдали квалификационный экзамен.

В Украине появятся инспекторы по органическому растениеводству, животноводству, грибоводству и производству морских водорослей
Фото: me.gov.ua

В Украине впервые появятся инспекторы по органическому производству, что будет способствовать развитию сектора органических продуктов в стране.

Об этом сообщило Министерство экономики.

Квалификационный экзамен сдавали 22 кандидата, которым был предоставлен тест для проверки теоретических знаний общих требований законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции и тесты для проверки специальных знаний в отраслях органического производства, указанных в их заявлениях.

"В настоящее время все кандидаты успешно сдали квалификационный экзамен. По решению Комиссии им будут выданы свидетельства инспектора по органическому производству и/или обороту органической продукции с указанием отрасли (отраслей) органического производства", - прокомментировал заместитель Министра экономики - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Впервые в Украине появятся инспекторы органического растениеводства, животноводства, грибоводства, аквакультуры, производства органических морских водорослей, производства органических пищевых продуктов (в том числе органического виноделия) и органических кормов, заготовки органических объектов растительного мира.

Это позволит органам сертификации начать процедуру аккредитации в Национальном агентстве по аккредитации и будет способствовать развитию украинского органического сектора.

Напомним, в 2020 году правительство заявило о планах открыть реестры органической продукции. Проверить, действительно ли продукт органичен, можно будет в онлайн-режиме.

Закон о маркировке органической продукции был принят и подписан президентом в июле 2018 года. Он устанавливает основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращению органической продукции и функционированию рынка такой продукции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"
РоSSия может готовить аннексию территорий Казахстана по украинскому сценарию, - оппозиционерка ДуйсенбековаРоSSия может готовить аннексию территорий Казахстана по украинскому сценарию, - оппозиционерка Дуйсенбекова
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: "Святвечер - это лучший момент для понимания и примирения"
Информацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в ГосдепеИнформацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в Госдепе
Следствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – МамедовСледствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – Мамедов
Блок рекламы


Похожие новости
Politico: США предоставят Украине радарные системы и морское оборудованиеPolitico: США предоставят Украине радарные системы и морское оборудование
В Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на ДонбассеВ Украине создали интерактивную карту присутствия роSSийских войск у границ и на Донбассе
Боррель: РоSSия пытается расколоть Запад, игнорируя ЕС в переговорах по УкраинеБоррель: РоSSия пытается расколоть Запад, игнорируя ЕС в переговорах по Украине
Эстония собирается поставить Украине самый современный полевой госпитальЭстония собирается поставить Украине самый современный полевой госпиталь
В Украине начинается новая волна заболеваемости ковидом, – НАНВ Украине начинается новая волна заболеваемости ковидом, – НАН
В Украине срок действия covid-сертификатов о вакцинации сократят до 9 месяцевВ Украине срок действия covid-сертификатов о вакцинации сократят до 9 месяцев
"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США"Мы не будем принимать решений об Украине без Украины", – заместитель госсекретаря США
У Зеленского рассматривают вариант внедрения в Украине продуктовых картУ Зеленского рассматривают вариант внедрения в Украине продуктовых карт
Столтенберг в отношении членства в НАТО: Украине и 30 странам-членам решать, когда она готоваСтолтенберг в отношении членства в НАТО: Украине и 30 странам-членам решать, когда она готова
Полицейским в Украине повысят зарплату с января, - КлименкоПолицейским в Украине повысят зарплату с января, - Клименко
Последние новости
Подгружаем последние новости