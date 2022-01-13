Минобороны: УПК "Искра" срывает один из контрактов

Министерство обороны заявило, что казенное предприятие "Научно-производственный комплекс Искра", входящее в состав "Укроборонпрома", срывает один из военных контрактов.

Об этом сообщается на сайте министерства в связи с появлением информации о том, что МО якобы отказалось от продукции "Искры", и предприятие остановилось. Об этом, в частности, накануне сообщило со ссылкой на анонимный источник информационное агентство "ОПК".

Министерство назвало эту информацию недостоверной.

В 2021 году Минобороны сотрудничало с "НПК Искра" по четырем контрактам. По одному из них в августе – октябре 2021 года предприятие в очередной раз не выполнило обязательства вовремя, в результате чего возникла дебиторская задолженность в размере более 58 млн грн.

Министерство решило, что больше не может осуществлять дальнейшее авансирование работ и прекратило финансирование.

"Авансирование будет возобновлено в случае погашения дебиторской задолженности предприятием, или во исполнение соответствующего решения суда, которое позволит Минобороны осуществлять финансирование в рамках действующего законодательства. КП "НПК "Искра" обратился с соответствующим иском, по результатам его рассмотрения Минобороны будет принимать необходимые меры. Ведь наша общая цель – чтобы высокотехнологичное оборудование как можно быстрее попало в войска", - сказал заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

На сайте "Укроборонпрома" сообщается, что руководство компании решило провести служебную проверку по ситуации на "Искре".

"В настоящее время существует задержка с выполнением одного из контрактов по заказу Минобороны, все обстоятельства которой и призвана установить проверка. Укроборонпром и Министерство обороны Украины совместно работают над разрешением этой ситуации, чтобы как можно быстрее обеспечить передачу высокотехнологичного оборудования в Вооруженные Силы Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Искра" занимается разработкой и производством наземной радиолокационной техники.

Среди последних разработок предприятия – радар "Феникс". Его серийное производство должно было начаться уже в 2022 году, что ускорило бы появление в украинских войсках средств противовоздушной обороны отечественного производства.