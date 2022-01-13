Офис президента анонсировал встречу Зеленского с Алиевым

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 14 января, встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который прибудет в Украину с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Ожидается, что в 13.15 Зеленский и Алиев выступят с заявлениями в Мариинском дворце.

Напомним, 15 декабря Владимир Зеленский во время рабочего визита в Брюссель провел встречу с Ильхамом Алиевым, во время которой призвал Азербайджан присоединиться к процессу освобождения незаконно удерживаемых лиц.

24 декабря Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана.

В феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, Владимир Зеленский предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств.

Как сообщалось, в феврале президент Турции Реджеп Эрдоган совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня. Также планируется подписание ряда соглашений между Украиной и Турцией, в частности, относительно зоны свободной торговли.