Путин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе, – заявление Кличко на CNN
"Мы не хотим возвращения в Советский союз. Мы видим свое будущее как демократическая европейская страна".
Украина избрала демократическое европейское будущее, поэтому РоSSия наращивает агрессию.
Об этом лидер УДАРа, мэр столицы Виталий Кличко заявил в интервью американскому телеканалу CNN.
«В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. РоSSия и Путин недовольны этим решением, потому что его идея – отстроить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это - причина того, что происходит», – заявил Кличко.
Он отметил, что украинцы, в частности, столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.
«Мы обеспокоены военными силами на границе Украины. Мы не знаем, готовится ли РоSSия к вторжению в нашу страну, или это просто является «игрой мускулами» со стороны РФ. Конечно, мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию», – объяснил лидер «УДАРа» зрителям из США.
Накануне Кличко заявил, что мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности.
Напомним, по мнению министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, Европа сейчас ближе к войне, чем когда-либо за 30 лет.