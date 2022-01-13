Путин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе, – заявление Кличко на CNN

"Мы не хотим возвращения в Советский союз. Мы видим свое будущее как демократическая европейская страна".

Путин стремится построить Советскую империю, а мы видим свое будущее в демократической Европе, – заявление Кличко на CNN
Віталій Кличко
Фото: КМДА

Украина избрала демократическое европейское будущее, поэтому РоSSия наращивает агрессию.

Об этом лидер УДАРа, мэр столицы Виталий Кличко заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

«В 2014 году Украина избрала европейский путь развития. РоSSия и Путин недовольны этим решением, потому что его идея – отстроить Советскую империю. Мы не хотим возвращения в Советский Союз. Мы видим свое будущее как европейская демократическая страна. Это - причина того, что происходит», – заявил Кличко.

Он отметил, что украинцы, в частности, столичная власть, готовятся ко всем сценариям развития событий.

«Мы обеспокоены военными силами на границе Украины. Мы не знаем, готовится ли РоSSия к вторжению в нашу страну, или это просто является «игрой мускулами» со стороны РФ. Конечно, мы не знаем планов, но готовимся к любому сценарию», – объяснил лидер «УДАРа» зрителям из США.

Накануне Кличко заявил, что мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности.

Напомним, по мнению министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, Европа сейчас ближе к войне, чем когда-либо за 30 лет.

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