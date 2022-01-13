Витренко: "Северный поток – 2" должен стоять на первом месте в переговорах с РоSSией

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает асбурдным отсутствие вопроса "Северного потока" в повестке дня переговоров с Россией . По его мнению, санкции против газопровода могли стать реальным механизмом сдерживания РФ , потому что Владимир Путин понимает только силу.

Об этом он сказал в комментарии CNBC.

"Очень трудно понять, как этот вопрос может пройти незамеченным или не иметь никаких последствий. Это то, что должно быть на первом месте. Нужно наложить санкции против "Северного потока – 2", показать Путину твердую позицию", – считает Витренко.

Он подчеркнул, что в случае нового вторжения РоSSии в Украину нужно будет налагать санкции уже не против второго, а против первого "Северного потока", работающего с 2011 года.

"Я не говорю, что "Северный поток – 2" – это единственный вопрос, который должен стоять на повестке дня, но он должен быть на первом месте, если Запад хочет показать, что он настроен серьезно", – заявил Витренко.

Напомним, что "Северный поток – 2" уже построили, заполнили газом, но еще не запустили. Процесс сертификации газопровода был приостановлен в ноябре на неопределенный срок. Это связано со швейцарской регистрацией компании Nord Stream 2 AG, в то время как оператором газопровода должно быть немецкое юридическое лицо.

Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Штаб-квартира компании находится в городе Цуг, Швейцария. Основателем Nord Stream 2 AG является Gazprom International Projects LLC, дочерняя компания ПАО "Газпром".

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.