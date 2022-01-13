Разоблаченный в Киеве экс-замминистра информации ДНР сбежал на оккупированную территорию

Бывший заместитель "министра информации ДНР" Владимир Пряхин, которого в феврале 2021 года нашли и задержали в Киеве , скрылся на оккупированной территории.

Об этом стало известно 12 февраля во время заседания Шевченковского райсуда Киева , сообщила общественная организация "Медийная инициатива по правам человека".

"Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он уехал ее забрать, но она отказалась ехать", - заявила в суде защитница Пряхина Светлана Новицкая.

Никаких подтверждений этому она не предоставила.

На вопрос председательствующего Владимира Бугиля, собирается ли обвиняемый приезжать в суд, адвокат ответила утвердительно. Она также пообещала сообщить обвиняемому о следующей дате заседания – 18 марта.

Напомним, что СБУ сообщила о задержании Пряхина 15 февраля 2021 года. По данным следствия, в 2014-2016 годах мужчина был заместителем "министра информации ДНР", публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства "ДНР". Также он активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с РоSSийской Федерацией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.

После работы в Донецке ему удалось незаметно возвратиться на свободную территорию Украины и поселиться в Киеве . Здесь он начал работать политтехнологом и пиарить пророSSийские общественно-политические структуры.

В 2004-2006 годах Пряхин был основателем украинского филиала Институт стран СНГ , в 2004-2005 годах работал в партии "Государство", а до Революции Достоинства – в Партии регионов.

Напомним, что несколько месяцев назад из Украины скрылся Евгений Бражников, обвиненный в деле застенки "Изоляция" в Донецке.