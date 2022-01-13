Разоблаченный в Киеве экс-замминистра информации ДНР сбежал на оккупированную территорию

Пряхин якобы уехал забрать больную мать.

Разоблаченный в Киеве экс-замминистра информации ДНР сбежал на оккупированную территорию
Фото: СБУ

Бывший заместитель "министра информации ДНР" Владимир Пряхин, которого в феврале 2021 года нашли и задержали в Киеве, скрылся на оккупированной территории.

Об этом стало известно 12 февраля во время заседания Шевченковского райсуда Киева, сообщила общественная организация "Медийная инициатива по правам человека".

"Он уехал, потому что там умерла тетя, умерла его первая жена, а дети уехали на заработки в другую страну. Позвонили соседи, сказали, что его мать больна. Он уехал ее забрать, но она отказалась ехать", - заявила в суде защитница Пряхина Светлана Новицкая.

Никаких подтверждений этому она не предоставила.

На вопрос председательствующего Владимира Бугиля, собирается ли обвиняемый приезжать в суд, адвокат ответила утвердительно. Она также пообещала сообщить обвиняемому о следующей дате заседания – 18 марта.

Напомним, что СБУ сообщила о задержании Пряхина 15 февраля 2021 года. По данным следствия, в 2014-2016 годах мужчина был заместителем "министра информации ДНР", публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства "ДНР". Также он активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с РоSSийской Федерацией и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.

После работы в Донецке ему удалось незаметно возвратиться на свободную территорию Украины и поселиться в Киеве. Здесь он начал работать политтехнологом и пиарить пророSSийские общественно-политические структуры.

В 2004-2006 годах Пряхин был основателем украинского филиала Институт стран СНГ, в 2004-2005 годах работал в партии "Государство", а до Революции Достоинства – в Партии регионов.

Напомним, что несколько месяцев назад из Украины скрылся Евгений Бражников, обвиненный в деле застенки "Изоляция" в Донецке.

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