Из Казахстана начали выводить войска Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые страна пригласила в начале января из-за массовых протестов и беспорядков.

Как сообщает местное издание Tengrinews.kz, церемония провода иностранных войск состоялась в четверг, 13 января, в городе Алматы с участием высшего военного командования Казахстана.

Во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, завершили антитеррористическую операцию и отменили критический "красный" уровень террористической опасности. В международный аэропорт в Алматы прибыл первый гражданский самолет с пассажирами на борту.

Напомним, на фоне массовых протестов, сопровождавшихся кое-где вандализмом, мародерством и нападениями на казахстанских военных и правоохранителей, президент Казахстана Токаев 5 января обратился в ОДКБ с просьбой "помочь".

Организация решила направить туда своих военных. РоSSия отправила своих десантников. Первые военные прибыли в Казахстан 6 января. Руководить операцией был назначен роSSийский генерал, командовавший оккупацией Крыма. Всего в Казахстан прибыли около 2030 военных и 230 единиц техники.

Массовые гражданские восстания начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать повышение цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как следствие Назарбаев не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев. Во время протестов власти отключили связь и Интернет, а по всей территории Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию. Борьбу с протестами называют "антитеррористической операцией". Президент разрешил военным стрелять без предупреждения на поражение.

С начала протестов в Казахстане задержали около 9900 человек. Точное количество жертв неизвестно.