Данилов о возможном вторжении РФ: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра - нет"

"Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом".

Данилов о возможном вторжении РФ: "Прямой подготовки к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра - нет"
Олексій Данілов
Фото: facebook.com/rnbou

Совет национальной безопасности и обороны до декабря не собирался на заседание относительно возможного нового вторжения РоSSии в Украину. При необходимости его проведут, но сейчас раз в неделю по четвергам проводятся закрытые совещания с анализом ситуации. Кроме этого, вопрос роSSийской агрессии постоянно находится в повестке дня СНБО.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью УП.

В группе, проводящей закрытые совещания, задействованы около 18 человек. Это разведчики, военные, службы безопасности.

"Президенту докладывают почти каждый день. Чтобы президент был без информации – такого нет", – отметил Данилов.

Он добавил, что у Украины есть прописанные процедуры, и она прошла подготовительные этапы на случай новой интервенции врага.

"На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет. Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать", – отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что воинский дух украинских Вооруженных сил высок, и он удостоверился в этом лично во время посещения линии разграничения.

Он также считает, что РоSSия может перейти к наступлению, если ей удастся дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри.

Напомним, после прошедшего 30 декабря заседания СНБО Данилов сказал, что на украинских границах нет большой опасности. Информация о состоянии с роSSийскими войсками постоянно отслеживается.

РоSSия стянула к границам Украины и на временно оккупированные территории около 100 тысяч своих военных. Кремль отрицает, что намерен нападать, и одновременно выдвигает требования к НАТО юридически гарантировать, что Украина никогда не присоединится к блоку.

Запад это требование отверг во время переговоров в формате РоSSия-США и РоSSия-НАТО. Обе стороны признают, что консенсуса пока достичь не удалось. США на переговорах с Россией в формате НАТО предложили выбор между деэскалацией и конфронтацией с последствиями.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"Зеленский просит "друзей"-сенаторов США поддержать санкции против "Северного потока-2"
РоSSия может готовить аннексию территорий Казахстана по украинскому сценарию, - оппозиционерка ДуйсенбековаРоSSия может готовить аннексию территорий Казахстана по украинскому сценарию, - оппозиционерка Дуйсенбекова
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: "Святвечер - это лучший момент для понимания и примирения"
Информацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в ГосдепеИнформацию о возможности сокращения войск США в Восточной Европе отрицают в Госдепе
Следствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – МамедовСледствию известны вероятные исполнители по делу катастрофы МАУ, – Мамедов
Блок рекламы


Похожие новости
Данилов о последних решениях СНБО: "Может определенные вещи есть на грани, но мы находимся в состоянии войны"Данилов о последних решениях СНБО: "Может определенные вещи есть на грани, но мы находимся в состоянии войны"
Ермак о возможном новом вторжении РоSSии: "Более 90% нашего населения будут защищать страну"
"Если нападение произойдет, мы ответим четко, любым способом", - заместитель главы МИД Джапарова о РоSSии"Если нападение произойдет, мы ответим четко, любым способом", - заместитель главы МИД Джапарова о РоSSии
Боррель начнет завтра визит в УкраинуБоррель начнет завтра визит в Украину
Данилов не волнуется из-за иска китайских инвесторов "Мотор Сичи"Данилов не волнуется из-за иска китайских инвесторов "Мотор Сичи"
Угрозы к открытой агрессии со стороны РоSSийской Федерации на сегодняшний день не видим – ДаниловУгрозы к открытой агрессии со стороны РоSSийской Федерации на сегодняшний день не видим – Данилов
СНБО планирует определить первых олигархов 20-25 мая, – ДаниловСНБО планирует определить первых олигархов 20-25 мая, – Данилов
Для полномасштабного вторжения в Украину нужно в разы больше войск РФ, чем накоплено сейчас, – ДаниловДля полномасштабного вторжения в Украину нужно в разы больше войск РФ, чем накоплено сейчас, – Данилов
Данилов оценил количество роSSийских войск возле территории Украины в 122 тысячи человекДанилов оценил количество роSSийских войск возле территории Украины в 122 тысячи человек
Президенты Польши, Украины и Литвы прокомментировали информацию о возможном размещении ядерного оружия в БеларусиПрезиденты Польши, Украины и Литвы прокомментировали информацию о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости