"Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом".

Совет национальной безопасности и обороны до декабря не собирался на заседание относительно возможного нового вторжения РоSSии в Украину. При необходимости его проведут, но сейчас раз в неделю по четвергам проводятся закрытые совещания с анализом ситуации. Кроме этого, вопрос роSSийской агрессии постоянно находится в повестке дня СНБО.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью УП.

В группе, проводящей закрытые совещания, задействованы около 18 человек. Это разведчики, военные, службы безопасности.

"Президенту докладывают почти каждый день. Чтобы президент был без информации – такого нет", – отметил Данилов.

Он добавил, что у Украины есть прописанные процедуры, и она прошла подготовительные этапы на случай новой интервенции врага.

"На сегодняшний день прямого подготовительного процесса к агрессивным действиям, что что-то серьезное произойдет завтра – нет. Если это будет завтра, мы обязательно будем на этот счет общаться с обществом. Очень быстро могут происходить определенные процессы, на которые мы должны реагировать", – отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что воинский дух украинских Вооруженных сил высок, и он удостоверился в этом лично во время посещения линии разграничения.

Он также считает, что РоSSия может перейти к наступлению, если ей удастся дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри.

Напомним, после прошедшего 30 декабря заседания СНБО Данилов сказал, что на украинских границах нет большой опасности. Информация о состоянии с роSSийскими войсками постоянно отслеживается.

РоSSия стянула к границам Украины и на временно оккупированные территории около 100 тысяч своих военных. Кремль отрицает, что намерен нападать, и одновременно выдвигает требования к НАТО юридически гарантировать, что Украина никогда не присоединится к блоку.