В поддержку режиссера Евгения Лавренчука выступили Коалиция деятелей культуры, PEN Ukraine и Украинская гильдия режиссеров

Инициированное Коалицией деятелей культуры письмо в поддержку Евгения Лавренчука собрало около 300 подписей художников, общественных деятелей, менеджеров культуры. Подписанты выражают свой протест против возможности экстрадиции режиссера в РоSSийскую Федерацию и требуют от правительственных структур и правозащитных организаций сделать все необходимое для того, чтобы сделать эту выдачу невозможной.

Подобные письма инициировали PEN Ukraine и Украинская гильдия режиссеров; Министерство культуры также направило письма Министерствам культуры и юстиции Италии.

Напомним, украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом РоSSии о его экстрадиции в РФ . Известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РоSSии. Подробностей пока нет.

Евгений Лавренчук – украинский театральный режиссер, с 2018 по март 2021 года был главным режиссером Одесского национального академического театра оперы и балета. Лауреат Государственной театральной премии Украины им. Леся Курбаса за постановку оперы La Traviata Дж. Верди. Организатор многочисленных профессиональных конференций и форумов (в частности, Всеукраинского оперного форума Opera Ua), основатель и руководитель «Первой украинской школы театра и кино». В свое время Евгений учился в Москве на курсе Романа Виктюка. Являлся основателем Польского театра в Москве. Вернулся в Украину в 2015 году из-за нравственной невозможности работать на территории государства-агрессора. В конце 2020 получил контракт на работу в Тель-Авиве.