Зеленский поздравил Кравчука с 88-летием

Летом 2021 года глава украинской делегации в ТКГ перенес сложную операцию на сердце.

Президент Владимир Зеленский поздравил первого президента независимой Украины Леонида Кравчука с днем рождения. Сегодня Кравчуку исполняется 88 лет.

"Леонид Макарович, Вы очень хорошо знаете, что такое ценность каждого дня. Поэтому желаю Вам, чтобы каждый новый день придавал Вам сил и вдохновлял на новые свершения. Желаю крепкого здоровья и скорейшего восстановления", - написал Зеленский в соцсетях.

Зеленский отметил, что Леонид Кравчук – чрезвычайно мудрый и опытный человек, он "всегда бодр и остроумен, несмотря на свой почтенный возраст".

Леонид Кравчук занимал должность президента Украины с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года.Сегодня он является главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования ситуации на востоке.

Как сообщалось, в конце июня первому президенту Украины, главе украинской делегации в ТКГ Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце.