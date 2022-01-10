Офис генпрокурора сообщил о продлении домашнего ареста Медведчука до 10 марта

"Срок пребывания подозреваемого под домашним арестом в этом уголовном производстве составит около 5 месяцев".

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку до 10 марта. Нардеп подозревается в госизмене и содействии деятельности террористических организаций.

"Подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 10 марта 2022 года", – сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В ведомстве напомнили, что в рамках уголовного производства мера пресечения нардепу была впервые избрана 12 октября 2021 года со сроком действия по 19 ноября 2021 года. 16 ноября 2021 г. он был продлен до 14 января 2022 года.

В то же время 10 января 2022 года решением суда он продлен еще на два месяца.

"Следовательно, срок пребывания подозреваемого под домашним арестом в этом уголовном производстве по состоянию на 10 марта 2022 года будет составлять около 5 месяцев. Уголовный процессуальный кодекс разрешает содержание под домашним арестом во время досудебного расследования не более 6 месяцев", - отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее сегодня нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что Медведчуку продлили домашний арест до 10 месяцев, что является нарушением закона.

Напомним, 17 декабря прошлого года суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля с Донбасса. Также он подозревается в так называемом недровом деле, где сначала находился под домашним арестом, а потом – под личным обязательством.

Медведчуку и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку 11 мая 2021 года было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности – проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией выдвинутого ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения политически мотивированы. В настоящее время он находится под домашним арестом. Он подавал жалобу, однако 30 июля Апелляционный суд оставил домашний арест в силе.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ . В то же время, по информации Медведчука, Козак находится на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда по поводу его задержания для избрания меры пресечения.

20 августа Венедиктова сообщила о завершении следствия против Медведчука и Козака.