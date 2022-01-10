Переговоры США и РоSSии о "гарантиях" продолжались 7,5 часов

РоSSия не дала прямого ответа на призывы к деэскалации на границе с Украиной.

В Женеве завершилась встреча представителей США и Росии, на которой говорили о стратегической стабильности и выдвинутых Кремлем "гарантиях безопасности". Переговоры продолжались около семи с половиной часов.

Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Дженнифер Генслер.

"Переговоры между чиновниками США и РоSSии в Женеве завершились в 16:32 по местному времени, сообщил представитель Госдепартамента. Они продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед", – написала она в твиттере .

РоSSийскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую – заместитель государственного секретаря Венди Шерман.

Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН .

После начала переговоров в Государственном департаменте отметили, что в своей работе американская сторона консультируется не только с Украиной, но и НАТО и другими европейскими партнерами.

"Соединенные Штаты привержены принципу "ничего о вас, ничего без вас", когда речь идет о безопасности наших европейских союзников и партнеров, включая Украину. Мы на всех уровнях связаны с нашими союзниками и партнерами", – говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента.

В заявлении внешнеполитического ведомства США уточняется, что с американской стороны во встрече принял участие директор Оперативного отдела Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Джеймс Мингес, а с роSSийской – заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, передает "Голос Америки".

Венди Шерман подчеркнула приверженность Соединенным Штатам международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств при выборе альянсов. Замглавы Госдепартамента пояснила, что США готовы обсудить в рамках Диалога по стратегической стабильности определенные проблемы двусторонних отношений с Россией , но не будут обсуждать вопросы европейской безопасности без участия европейских союзников и партнеров.

Как сообщила Шерман после завершения переговоров, США заявили, что открыты взаимным лимитам по военным учениям и мерам по обеспечению прозрачности с РФ .

"Мы также открыты для улучшения открытости и взаимности по военным учениям, что также станет темой переговоров между НАТО и Россией ", - заявила Шерман.

В то же время глава делегации США заявила, что РоSSия не дала прямого ответа на призывы к деэскалации на границе с Украиной, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", – сказала Шерман, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли данные, указывающие, что РоSSия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Они могут доказать, что они не намерены вторгнуться (в Украину. – Ред.), вернув военных обратно на места дислокации", – добавила она.

В свою очередь заместитель главы роSSийского МИД Сергей Рябков заявил, что переговоры с США были сложными и профессиональными. "Разговор был сложным, длинным, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то украсить, обойти острые углы", – цитирует Рябкова агентство ТАСС.

Руководитель роSSийской делегации отметил, что США серьезно подошли к предложениям РоSSии о гарантиях безопасности. С последующими шагами РоSSия определится после переговоров с НАТО 12-13 января на площадке ОБСЕ .

При этом, отметил Рябков, без продвижения по теме нерасширения альянса и неразмещения натовских ракет вблизи роSSийских границ работа с США по другим аспектам гарантий останется под вопросом.

РоSSийский дипломат подчеркнул, что РоSSия не намерена нападать на Украину.

Напомним, РФ пытается продвинуть свои "гарантии безопасности", предусматривающие юридические гарантии запрета на принятие в НАТО Украины и других стран на востоке Европы. НАТО и государства-члены исключают возможность РоSSии диктовать, кто может или не может присоединиться к Альянсу.

Сегодняшние переговоры с Россией - только первый раунд в попытках договориться с Москвой о снижении напряженности в Украине и возле ее границ. На 12 января запланировано заседание Совета РоSSия-НАТО, а на этот четверг – заседание Постоянного совета ОБСЕ .

Американская пресса со ссылкой на чиновников сообщала, что Штаты на переговорах с Россией хотят предложить обсуждение размещения ракет и масштабы военных учений в Европе как часть решения кризиса вокруг Украины. Источники газеты WP заявили, что Белый дом пытается проверить, действительно ли Москва серьезно настроена разрешить конфликт в Украине путем дипломатии или предъявляет невыполнимые требования как повод для вторжения.

Кроме того, на переговорах Штаты хотят обсудить исключение размещения своих ракет в Украине и более широкие правила по ракетным системам в Европе в целом, сообщил Financial Times на условиях анонимности представитель администрации Байдена.