Под посольством Казахстана в Киеве прошла акция в поддержку казахского народа
Ее организовали проект "Без границ" и Free Belarus Center.
Возле посольства Казахстана в Киеве (ул. Юрия Ильенко 26, метро "Лукьяновская") вечером 10 января прошла акция в поддержку казахского народа. Ее организовали проект "Без границ" и Free Belarus Center.
Как сообщает корреспондент LB.ua с места событий, активисты призвали к урегулированию ситуации с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств, а также осудили введение в страну контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В то же время митингующие призвали власти Украины и стран ЕС адаптировать миграционную политику для потенциальных беженцев из Казахстана.
"Мы поддерживаем народ Казахстана в борьбе за демократию и осуждаем репрессии властей по поводу митингующих, а именно: ограничение гражданских свобод, информационную блокаду и, что самое главное, расстрел собственных граждан", – заявили организаторы акции.
Координатор проекта "Без границ" Максим Буткевич напомнил, что сегодня в Казахстане день траура по погибшим во время протестов.
Напомним, во время протестов в Казахстане со 2 по 10 января погибли 16 силовиков, число жертв среди гражданских неизвестно. Задержаны около 8000 протестующих.
В стране развернуты "миротворческие силы" ОДКБ – 2300 человек из РоSSии, Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Они дислоцированы в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области. Во главе контингента командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал Андрей Сердюков, руководивший захватом Крыма.
Ранее президент РоSSии Владимир Путин назвал события в Казахстане "агрессией международного терроризма" и вспомнил Майдан.
Министерство иностранных дел Украины осудило насилие в Казахстане и выразило соболезнования в связи с гибелью людей. МИД выразил надежду, что войска ОДКБ не задержатся в Казахстане.