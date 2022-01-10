Под посольством Казахстана в Киеве прошла акция в поддержку казахского народа

Ее организовали проект "Без границ" и Free Belarus Center.

Возле посольства Казахстана в Киеве (ул. Юрия Ильенко 26, метро "Лукьяновская") вечером 10 января прошла акция в поддержку казахского народа. Ее организовали проект "Без границ" и Free Belarus Center.

Фото: Макс Требухов

Как сообщает корреспондент LB.ua с места событий, активисты призвали к урегулированию ситуации с соблюдением национального законодательства Казахстана и его международных обязательств, а также осудили введение в страну контингента Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В то же время митингующие призвали власти Украины и стран ЕС адаптировать миграционную политику для потенциальных беженцев из Казахстана.

"Мы поддерживаем народ Казахстана в борьбе за демократию и осуждаем репрессии властей по поводу митингующих, а именно: ограничение гражданских свобод, информационную блокаду и, что самое главное, расстрел собственных граждан", – заявили организаторы акции.

Координатор проекта "Без границ" Максим Буткевич напомнил, что сегодня в Казахстане день траура по погибшим во время протестов.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, во время протестов в Казахстане со 2 по 10 января погибли 16 силовиков, число жертв среди гражданских неизвестно. Задержаны около 8000 протестующих.

В стране развернуты "миротворческие силы" ОДКБ – 2300 человек из РоSSии, Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Они дислоцированы в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области. Во главе контингента командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал Андрей Сердюков, руководивший захватом Крыма.

Ранее президент РоSSии Владимир Путин назвал события в Казахстане "агрессией международного терроризма" и вспомнил Майдан.