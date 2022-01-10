Тела "боевиков", участвовавших в беспорядках, украли из моргов их "сообщники" – президент Казахстана

Количество жертв среди гражданских до сих пор неизвестно.

В Казахстане в протестах участвовали какие-то "зарубежные боевики", но их тела из моргов и с улиц забрали другие террористы "известного происхождения".

Об этом президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев рассказал лидерам государств-союзников на совещании глав стран Организации договора коллективной безопасности. (ОДКБ), пишет "Новая газета".

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно так они заметают следы», – заявил Токаев.

Он также пообещал предоставить доказательства подготовки "террористической агрессии" против Казахстана, но "позднее".

Во время протестов в Казахстане со 2 по 10 января погибли 16 силовиков, число жертв среди гражданских неизвестно. Задержаны около 8000 протестующих.

В стране развернуты "миротворческие силы" ОДКБ – 2300 человек из РоSSии, Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Они дислоцированы в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области. Во главе контингента командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал Андрей Сердюков, руководивший захватом Крыма.

Ранее президент РоSSии Владимир Путин назвал события в Казахстане "агрессией международного терроризма" и вспомнил Майдан.