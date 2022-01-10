На Донбассе погибли два украинских военных

Воины получили несовместимые с жизнью ранения в результате подрыва на мине.

На Донбассе погибли два украинских военных
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечернем своде.

Отмечается, что на 17:00 10 января роSSийско-оккупационные войска сегодня дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В сторону Песков враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на Донбассе и ранили украинского военного.

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