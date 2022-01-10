"Вільні медіа" требуют расследовать препятствование работе независимых СМИ

Решение об аресте ТРК "НБМ-ЗАПОРОЖЬЕ" и "АВТОР ТВ" в холдинге считают шагами к зачистке информационного пространства страны.

В Украине происходит зачистка независимых СМИ по заказу властей, заявляют в ООО "Вільні медіа", учредителями которого являются известные журналисты и народные депутаты. В Обществе требуют расследования препятствования работе журналистов.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, текст которого обнародовал 5 канал.

"ООО "Вільні медіа" расценивают решение судьи Бортницкой об аресте компаний ГП "ТРК" НБМ-ЗАПОРОЖЬЕ” и ООО ТЕЛЕКОМПАНИЯ "АВТОР ТВ”, имеющих прямое отношение к трансляции программ наших каналов, как первые шаги по прекращению вещания независимых телеканалов и зачистки информационного пространства страны.

"Мы считаем это прямым заказом власти, которая уже давно делает попытки препятствовать деятельности независимых СМИ с желанием полной монополизации информационной сферы. Примечательно, что уничтожить свободу слова в стране стремятся люди, которые пришли к власти благодаря медийному плюрализму и которые сами прямо причастны к медиа-бизнесу", – сказано в заявлении.

"Свободные медиа" считают, что прокуроры и судья умышленно наложили арест на уже не принадлежащие медиаактивы, Петру Порошенко а значит это "является прямой цензурой по своей сути, целью которой является остановка нашего эфирного вещания".

"Нас пробовали закрыть еще во времена Виктора Януковича, но всем хорошо известно, чем заканчивают политики, которые пытаются уничтожить СМИ ", - напомнили учредители ООО.

По их мнению, арест компаний, которые имеют прямое отношение к холдингу "Вільні медіа" является полностью незаконным, и мы подаем жалобу в Апелляционный суд с требованием отменить решение судьи Бортницкой. Также в холдинге требуют расследования действий Белкина, Потапенко, Сафаряна и Бортницкой на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Напомним, 6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента Петра Порошенко. В ГБР заявили, что арест активов Порошенко не затрагивает интересы "5 канала" и "Прямого".

На прошлой неделе адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что под арест попали корпоративные права в ООО "Автор ТВ" и ГП "ТРК НБМ-Запорожье", к которым Порошенко больше не имеет отношения. Первая компания транслирует 5 канал в Каменском, вторая – в Запорожье.

ГБР настаивает, что эта информация манипулятивна.

Во-первых, в ГБР утверждают, что по состоянию на 21 декабря 2021 года бенефициаром обеих компаний в государственном реестре еще был указан Порошенко. А во-вторых, ведомство считает, что решение суда не мешает работать телеканалам.

Правоохранительные органы считают, что Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Порошенко якобы оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличных.

В этой связи в конце 2021 года Порошенко сообщили подозрение.

Порошенко считает это дело политическим. Бывший президент находится за границей, но намерен вернуться в Украину 17 января.

Как известно, 8 ноября Петр Порошенко сообщил о передаче своих активов "5 канала" и "Прямого" журналистам. В пресс-службе "Евросолидарности" заявили, что Порошенко передал свои акции редакциям каналов, поэтому владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие трудового коллектива медиа, таким образом, трудовые коллективы стали крупнейшим акционером.