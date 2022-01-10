В Одесской области СБУ задержала агента спецслужб РФ, который спланировал ряд терактов

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агента роSSийской военной разведки, спланировавшего серию терактов в Одесской области. Злоумышленника задержали "на горячем", когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

Фото: СБУ

По информации СБУ, агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию роSSийских спецслужб. Его кураторами являлись представители роSSийской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики.

"Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области через проведение диверсий и террористических актов. Уже установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре 2021 года, облил памятник погибшим в войне с РФ украинцам", – сказано в сообщении.

Следующими объектами посягательства агента должны стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического толка, а также военная техника в Одесской области.

"Таким образом, роSSийские спецслужбы хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте якобы «наличия на территории Одесского региона пророSSийского подполья и антиукраинских настроений населения»", – отмечают в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задержали организатора во время его встречи с исполнителем. Злоумышленник ставил новую задачу по поджогу военной техники и передал деньги за предыдущий поджог автомобиля ВСУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Фото: СБУ

Ранее в Днепре СБУ разоблачила "президента Украины", который уже сформировал "теневое правительство".

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