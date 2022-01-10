Часть Торецка третью неделю остается без воды из-за аварии в "серой" зоне

Оккупанты до сих пор не предоставили гарантий безопасности.

Часть Торецка третью неделю остается без воды из-за аварии в "серой" зоне
Фото: 5 канал

Значительная часть прифронтового города Торецк Донецкой области третью неделю остается без централизованного водоснабжения из-за прорыва на водопроводе "Горловка – Торецк", который произошел в "серой" зоне.

В Торецкой военно-гражданской администрации отметили, что в город поступает 8 тысяч кубометров воды в сутки при необходимых 14 тысячах кубометров для прокачки всех районов города, пишут "Новости Донбасса".

Как и прежде, начало ремонта в "серой" зоне зависит от подтверждения режима тишины со стороны так называемых властей "ДНР". Гарантии безопасности до сих пор не предоставлены, уточнили в Торецкой администрации.

В городе продолжает действовать график подвоза и прокачки воды.

Как сообщалось, 27 декабря в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за сокращения поступления воды на 60% от запланированного. 26 декабря на водопроводе "Горловка – Торецк" прошли запланированные ремонтные работы. Авария была устранена, но объем воды не увеличился. Так что допустили "прорыв" водопровода в "серой" зоне.

Население попросили не производить забор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, для устранения причин недостаточной подачи воды иметь дома запас на 1-1,5 суток.

Торецк – тридцатитысячный город на линии разграничения. В 4 км от него расположена оккупированная пророSSийскими боевиками Горловка.

Напомним, в прошлом году Торецк также имел проблемы с водоснабжением. 19 ноября из-за прорыва был остановлен водопровод "Горловка-Торецк". Город Торецк с 30 тыс. жителей остался без воды. Последствия аварии были устранены только 23 ноября.

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