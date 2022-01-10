ГБР: арест активов Порошенко не затрагивает интересы "5 канала" и "Прямого"

Государственное бюро расследований заявило, что арест активов бывшего президента Петра Порошенко не затрагивает интересы телеканалов "Прямой" и "5 канал".

Об этом сообщается на сайте ведомства.

На прошлой неделе адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что под арест попали корпоративные права в ООО "Автор ТВ" и ГП "ТРК НБМ-Запорожье", к которым Порошенко больше не имеет отношения. Первая компания транслирует 5 канал в Каменском, вторая – в Запорожье.

ГБР настаивает, что эта информация манипулятивна.

Во-первых, в ГБР утверждают, что по состоянию на 21 декабря 2021 года бенефициаром обеих компаний в государственном реестре еще был указан Порошенко. А во-вторых, ведомство считает, что решение суда не мешает работать телеканалам.

"В соответствии с решением суда, арестованы доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и дочернего предприятия, бенефициарным собственником которых, как это указано в Едином госреестре юридических лиц, является народный депутат Украины Петр Порошенко. Речь идет об ООО «Автор ТВ» и ГП « ТРК НБМ-Запорожье». Таким образом, решение об аресте активов народного депутата Украины Петра Порошенко не затрагивает интересов холдинга «Свободные медиа» и телеканалы «Прямой» и «5 канал» могут работать и работают без каких-либо ограничений», - сказано в сообщении.

Напомним, что правоохранительные органы считают, что Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Порошенко якобы оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличных.

В связи с этим в конце 2021 года Порошенко сообщили подозрение, а в начале 2022 года – ему арестовали имущество.

Порошенко считает это дело политическим.

Бывший президент находится за границей, но намерен вернуться в Украину 17 января.