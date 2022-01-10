Литва утвердила план военной поддержки Украины

Речь идет об увеличении количества инструкторов для ВСУ и летальном оружии.

Литва планирует увеличить военную поддержку Украины. Утвержденный Советом государственной обороны Литвы план поддержки Украины включает в себя ряд практических мероприятий, в том числе увеличение количества инструкторов в тренировочной миссии и летальное оружие.

Об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает LRT.

"Эта материальная помощь – это летальное, нелетальное оружие и гуманитарная помощь – например, продолжение программы лечения и реабилитации для украинских военных в Литве", – пояснил он.

По словам министра, Литва планирует в ближайшее время передать Украине системы ночного видения, для этого готовят соответствующее правительственное решение.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну.

В декабре министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о готовности предоставить Украине летальное оружие.