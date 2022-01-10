Дело Лероса за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака передали в суд

Нардеп подозревается в хулиганстве и неисполнении судебного решения.

Дело Лероса за отказ опровергнуть клевету на брата Ермака передали в суд
Фото: Lb.ua

Государственное бюро расследований в понедельник, 10 января, направило в суд дело в отношении депутата Верховной Рады Гео Лероса, подозреваемого в хулиганстве и неисполнении судебного решения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи ГБР в рамках расследования в уголовном производстве установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства", – сказано в сообщении.

11 августа Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом в соцсетях 29 марта 2020 года, однако депутат до сих пор ее не опроверг.

Речь о сообщении Лероса в фейсбуке о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы "через своего брата барыжит государственными должностями". Денис Ермак, брат главы ОП, тогда назвал обнародованное Леросом видео "нарезкой с вырванным контекстом", и подал на депутата в суд.

Через полтора года суд обязал Лероса опровергнуть распространенную им информацию о "пленках Ермака", но депутат этого не сделал.

12 ноября нардеп был сообщен о подозрении за отказ опровергнуть клевету.

Напомним, что Гео Лерос был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский назвал Лероса аферистом, а в сентябре того же года депутата исключили из фракции "Слуга народа" за критику Зеленского.

11 ноября 2021 года Леросу сообщили подозрение в хулиганстве (ч. 1 ст. 296 УК Украины) за то, что он показал средний палец Зеленскому во время заседания Верховной Рады.

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