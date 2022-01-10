Спикер фюрера РФ назвал соцсети "злом, которое необходимо пресекать"

Песков считает, что это давняя история, нашедшая "очевидное подтверждение во время недавних событий в Казахстане".

Использование соцсетей для вовлечения граждан в незаконные акции, как это было в Казахстане, – зло, которое необходимо пресекать.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает роSSийское агентство "Интерфакс".

"Соцсети, очевидно, кроме добра, несут также и зло. И задача – принять меры для того, чтобы это зло купировать", – сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что это давняя история, нашедшая "лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане".

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль вносить какие-либо предложения, связанные с контролем вопроса о соцсетях, Песков сказал: "Сейчас пока нет ничего такого".

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что на фоне событий, подобных событиям в Казахстане, роSSийские спецслужбы всегда принимают меры, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы на территорию РоSSии.

Напомним, ранее президент РоSSии Владимир Путин назвал происходящее в Казахстане "агрессией международного терроризма" и вспомнил Майдан.

Массовые гражданские восстания начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать повышение цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как следствие - Назарбаев больше не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев. Во время протестов власти выключали связь и Интернет, а по всей территории Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию. Борьбу с протестами называют "антитеррористической операцией". Токаев разрешил военным убивать людей без предупреждения.

"Зачистки" населенных пунктов в Казахстане продолжаются. С начала протестов в Казахстане задержали около 8 000 человек, среди них много иностранцев.

Точное количество жертв неизвестно.