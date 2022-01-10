У Зеленского рассматривают вариант внедрения в Украине продуктовых карт

Наиболее уязвимые и незащищенные слои населения должны получить поддержку.

У Зеленского рассматривают вариант внедрения в Украине продуктовых карт
Олег Устенко
Фото: Макс Требухов

Офис президента Владимира Зеленского изучает целесообразность внедрения в Украине продуктовых карт, в частности электронных, и механизмов воплощения такого решения. Перспектива перехода части населения на продуктовые карты вызвана удорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости роSSийского газа.

Об этом советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в комментарии BBC News Украина.

Устенко считает, что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продовольствие, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продовольствия.

"В наших условиях это дополнительный риск для экономики", – отметил советник президента по экономическим вопросам.

По мнению Устенко, более приемлемым вариантом могла бы быть целевая финансовая поддержка по аналогии с программой "єПідтримка". В качестве примера он привел "продуктовые карты", которые действуют в США для малоимущих граждан.

"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" – так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", – заявил Олег Устенко.

Советник президента по экономическим вопросам подчеркнул, что "это антикризисные меры, которые могут внедряться по необходимости".

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