В ВР нет документов о регистрации подозрения Порошенко, - ответ на запрос

Письма должны были доставить в течение 24 часов.

В ВР нет документов о регистрации подозрения Порошенко, - ответ на запрос
Фото: eurosolidarity.org

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко обнародовала официальный ответ спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на запрос о так называемом «подозрении» Порошенко.

«Очередная констатация лжи ГБР и ГПУ по так называемому «делу Петра Порошенко» и грубому нарушению закона. В конце декабря мы обратились к главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении «подозрения» Пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал», – напомнила Геращенко.

Она напомнила, что в ОГП заявили, что отправили соответствующее письмо в Верховную Раду еще 20 декабря. Однако на 29 декабря никаких сообщений не было.

Как известно, согласно статье 482-2 УПК Украины, орган или должностные лица, уведомившие народный депутат Украины о подозрении, обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной Рады Украины.

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