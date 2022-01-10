МИД выразил надежду, что войска ОДКБ не задержатся в Казахстане

Украина определилась с позицией по поводу последних событий в Казахстане.

Министерство иностранных дел Украины осудило насилие в Казахстане и выразило соболезнования в связи с гибелью людей. В то же время, министерство надеется, что войска стран-членов ОДКБ не задержатся в Казахстане надолго.

Об этом сообщается на сайте МИД .

"Осуждаем насилие, которое вспыхнуло в ряде казахстанских городов и привело к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", - говорится в заявлении министерства.

МИД Украины надеется, что ситуация в Казахстане стабилизируется, новых жертв больше не будет, права человека будут соблюдаться и страна вернется в нормальную жизнь.

"Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием роSSийского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока", - сказано также в уведомлении.

Министерство заверило украинцев в Казахстане, что будет защищать их интересы и при необходимости способствовать возвращению на Родину.

Пока им рекомендуют оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.

Напомним, на фоне массовых протестов, сопровождавшихся кое-где вандализмом, мародерством и нападениями на казахстанских военных и правоохранителей, Токаев 5 января обратился в ОДКБ с просьбой "помочь". В состав ОДКБ, кроме Казахстана, входят РоSSия, Белоруссия, Армения, Кыргызстан и Таджикистан .

Организация решила направить туда своих военных. РоSSия отправила своих десантников. Руководить операцией был назначен роSSийский генерал, командовавший оккупацией Крыма.

Массовые гражданские восстания начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать повышение цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как следствие Назарбаев не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев. Во время протестов власти выключали связь и Интернет, а по всей территории Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию. Борьбу с протестами называют "антитеррористической операцией". Токаев разрешил военным убивать людей без предупреждения.

С начала протестов в Казахстане задержали около 8000 человек. Точное количество жертв неизвестно.