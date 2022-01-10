Вопрос роSSийской угрозы нужно актуализировать в рамках ООН, - Рудык

Международные СМИ снова пишут о роSSийской угрозе для Украины, скоплении роSSийских войск на границах и возможности эскалации агрессии в январе. В Казахстане роSSийские военные и так называемый контингент ОДКБ проводят "миротворческую" операцию. Эти события являются геополитическими и точно повлияют на Украину. Между тем, наша власть молчит. Об этом заявила лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык.

"Причины протестов в Казахстане можно анализировать долго, но стратегически возможно, что после действий ОДКБ там РоSSия будет продвигать идею условного участия в миротворческой миссии на Донбассе. Такие сценарии вполне реальны. Так называемое Рождественское перемирие не работает. Боевики обстреливают силы ООС”, – заявила Кира Рудык.

При этом власти, по ее словам, не делают никаких заявлений на этот счет. И точно не от уверенности, что у них все "под контролем".

“Плохие новости негативно влияют на рейтинги. И шоу о войне не "зайдет" телезрителям, потому что война всем надоела, проще сделать вид, что ее нет. Мыслить же стратегически на несколько шагов вперед, анализировать и прогнозировать угрозы на Банковой совсем не умеют”, — подчеркнула Кира Рудык.

В сложившейся ситуации важно организовать собрание резервистов. Собрать СНБО и оперативно решить вопрос по поставкам боеприпасов для армии. Актуализировать вопросы роSSийской угрозы в рамках ООН , убежден лидер "Голоса".

Также важно провести разъяснительную работу среди населения на случай агрессии РоSSии в регионах Украины. Это всего несколько вещей, которые нужно делать уже давно. Для того чтобы обезопасить и защитить украинских граждан. Однако это очень сложно для Банковой”, — подчеркнула Кира Рудык.