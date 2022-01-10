Столтенберг в отношении членства в НАТО: Украине и 30 странам-членам решать, когда она готова

Только Украина и 30 государств-членов НАТО могут решать, присоединяться ли ей к блоку. Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил на брифинге с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной перед заседанием Комиссии Украина-НАТО.

"По поводу членства – мы повторили решение в Бухаресте, которое было принято в 2008 году, мы сохраняем приверженность этому решению, помогаем Украине продвигаться к членству путем имплементации реформ и соответствия стандартам НАТО. Мы четко сказали, что мы не пойдем ни на какие компромиссы в отношении права каждой страны в Европе выбирать собственный путь, включая механизмы безопасности. Украине и 30 странам НАТО решать, когда она готова к членству", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что НАТО оказывает поддержку Украине путем имплементации реформ и совместных учений. Также государству помогают страны-члены в двустороннем порядке.

"Украина имеет право защищать себя, это прописано в уставе ООН , и НАТО помогает Украине осуществлять самозащиту", – отметил Столтенберг.

Напомним, на этой неделе проходят переговоры США и НАТО с Россией по поводу ее ультиматума не принимать Украину и другие страны Восточной Европы в Альянс.

НАТО это требование исключает, но готово к обсуждению уменьшения масштабов военных учений и отказа от размещения американских ракет в Украине.