Ковалев о "4 канале": "Купил на родителей, а они мне подарили"

"У нас есть семейный бизнес, который оформлен на родителей. Поэтому решил сделать такой порядок сделки".

Новый владелец "4 канала", депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев заявил, что приобрел телеканал открыто и "без всяких посторонних лиц".

"Все центральные каналы обычно имеют происхождение из Кипра. А это первая покупка в открытую – без каких-либо посторонних лиц. То есть я купил на себя, точнее – на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки - родители купили этот актив и подарили его мне", - рассказал Ковалев в интервью "Бабелю".

Депутат отказался называть стоимость телеканала, сославшись на конфиденциальность соглашения с предыдущим владельцем, экс-депутатом Дмитрием Добродомовым.

Он возразил, что к покупке канала имеет отношение Офис президента и пообещал не вмешиваться в редакционную политику.

Напомним, что 28 декабря стало известно, что депутат Алексей Ковалев приобрел "4 канал", принадлежавший Дмитрию Добродомову. На следующий день он задекларировал покупку телеканала как подарок от родителей.

Ковалев Алексей Иванович был избран по 186 округу в Херсонской области. Глава подкомитета по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике. В декабре 2020 года попал в новости как депутат, который раздавал избирателям в своем округе рыбу в пакетах.