В Брюсселе стартует Комиссия НАТО-Украина

В Брюсселе сегодня стартует Комиссия Украина-НАТО. Украину представляет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Перед переговорами она и генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг провели выход к прессе.

"Сегодняшнее заседание приходится на начало важной недели по вопросам безопасности", – сообщил на брифинге Столтенберг.

Он добавил, что в ходе заседания Комиссии состоится обмен оценками ситуации, выражение поддержки Украине и координация перед встречей НАТО с Россией . У Стефанишиной будут переговоры со Столтенбергом и отдельно - с представителями стран-членов НАТО.

Столтенберг добавил, что НАТО никогда не пойдет на ультиматумы РФ не принимать Украину в Альянс – это может решать только само государство и страны-члены. Он подчеркнул, что блок остается приверженным тому, что Украина имеет право на вступление.

Вице-премьер отметила важность встречи представителей НАТО с Украиной до встречи с РФ , которая запланирована на 12 января.

Стефанишина назвала целью своего визита внесение максимальной ясности по поводу ситуации в Украине и на ее границах. Она подчеркнула, что гарантиями безопасности должен быть отвод Россией своих войск от наших границ.

Напомним, предложение провести заседание Комиссии Украина-НАТО в ходе беседы с американским президентом Джо Байденом высказал Владимир Зеленский. Байден это предложение поддержал.

10 января проходят переговоры формата РоSSия-США в Женеве, а 12 января – заседание Совета РоSSия-НАТО.

Цель переговоров - обсуждение с Россией деэскалации в Украине и кремлевских "гарантий безопасности" - ультиматума не принимать в НАТО ни Украину, ни другие государства на востоке Европы.

НАТО это требование исключает, но готово к обсуждению уменьшения масштабов военных учений и отказа от размещения американских ракет в Украине.