В Верховной Раде самые длинные "зимние каникулы" за последние 10 лет, - КИУ

Последнее пленарное заседание состоялось 17 декабря 2021 года, а следующее будет 25 января.

В Верховной Раде самые длинные "зимние каникулы" за последние 10 лет, - КИУ
Фото: Макс Левин

В этом году "зимние каникулы" депутатов Верховной Рады стали рекордными за последние 10 лет.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Последнее пленарное заседание ВР было проведено 17 декабря 2021, а следующее состоится 25 января 2022, что составляет 38 дней без заседаний.

Для сравнения: продолжительность времени без пленарных заседаний в зимний период в ВР VIII созыва была ниже. В период 1-й сессии (2014-2015 годов) ВР VIII созыва у народных депутатов не было пленарных заседаний с 29 декабря по 12 января, 3-я сессия - с 26 декабря по 25 января, 5-я сессия - с 24 декабря по 16 января, 7-я сессия – с 23 декабря по 15 января, 9-я сессия – с 22 декабря по 14 января.

Депутаты ВР VII созыва тоже отдыхали меньше. За время 1-й сессии (2012-2013 годов) не было заседаний с 26 декабря по 10 января, 3-я сессия - с 21 декабря по 14 января.

"Впервые за последние 10 лет народные депутаты отдыхают в течение столь длительного времени. При этом в Верховной Раде хватает долгов, которые не были закрыты в прошлом году. Например, народные депутаты, несмотря на обещания, не успели погасить долги перед шахтерами, приняв соответствующий законопроект на исходе года только в первом чтении", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

"Традиционно календарный план работы Рады всегда принимается с учетом потребностей отпусков народных депутатов. Однако в этом году продолжительность отдыха рекордно высока. Также показательно, что в начале работы депутаты ВР IX созыва отдыхали меньше времени, чем сейчас", - добавил Кошель.

В КИУ также отметили, что первоначально каникулы должны были быть короче. Так, в соответствии с первой редакцией Календарного плана, принятой в июле, неделю с 11 по 14 января планировалось отвести именно для работы на пленарных заседаниях. Однако в декабре народные депутаты внесли изменения в Постановление, назначив в это время вместо пленарных заседаний неделю работы с избирателями (в пояснительной записке обоснованием такого шага была названа "необходимость проведения работы с избирателями в январе 2022 года").

Напомним, спикер парламента Руслан Стефанчук среди приоритетов работы Рады на 2022 год назвал усиление народовластия, реформу СБУ, пенсионную реформу и градостроительство. Также сообщалось, что одной из первых задач на 2022 год будет принятие законопроектов президента об экономическом паспорте украинца. Стефанчук также решил привлечь к написанию законопроектов ученых.

Также в 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования для парламентариев.

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