Фюрер РФ назвал события в Казахстане "агрессией международного терроризма" и вспомнил Майдан

Президент РоSSии Владимир Путин назвал происходящее в Казахстане "агрессией международного терроризма".

Об этом он сказал во время онлайн-саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 10 января, объясняя ввод войск в Казахстан.

"Братская для нас страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей государственности, целостности и суверенитету. Угроза для казахстанской государственности была вызвана отнюдь не стихийными акциями протеста по поводу цен на горючее, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали из-за ситуации на газовом рынке, это люди, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совсем другие люди. И у них другие цели. При этом активно применялись свойственные "майданам" технологии силовой информационной поддержки, использовались хорошо организованные и управляемые группы боевиков, в том числе террористов, очевидно прошедших подготовку в лагерях за границей. Их нападение на Казахстан стало актом агрессии", - заявил Путин.

"Мы наблюдаем агрессию международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты", - добавил он.

"Мы понимаем, что события в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ решения ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у нас дома и не дадим реализовать сценарий так называемых "цветных" революций", - подчеркнул Путин.

Напомним, на фоне массовых протестов, сопровождавшихся кое-где вандализмом, мародерством и нападениями на казахстанских военных и правоохранителей, Токаев 5 января обратился в ОДКБ с просьбой "помочь". В состав ОДКБ, кроме Казахстана, входят РоSSия, Беларусь , Армения, Кыргызстан и Таджикистан .

Организация решила направить туда своих военных. РоSSия направила своих десантников. Руководить операцией был назначен роSSийский генерал, командовавший оккупацией Крыма.

Массовые гражданские восстания начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать повышение цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как следствие - Назарбаев больше не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев. Во время протестов власти выключали связь и Интернет, а по всей территории Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию. Борьбу с протестами называют "антитеррористической операцией". Токаев разрешил военным убивать людей без предупреждения.

С начала протестов в Казахстане задержали около 8000 человек. Точное количество жертв неизвестно.