На заседании Комиссии с НАТО Украину представит вице-премьер Стефанишина, а не глава МИД

Планировалось, что от Украины поедет Дмитрий Кулеба.

На заседании Комиссии с НАТО Украину представит вице-премьер Стефанишина, а не глава МИД
Фото: pravo.ua

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина будет представлять Украину на сегодняшнем заседании Комиссии с НАТО.

Об этом говорится в анонсе на сайте Альянса.

Со стороны НАТО переговоры будет вести его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"В понедельник, 10 января, генеральный секретарь Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину. Генеральный секретарь и вице-премьер проведут совместную пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО (в Брюсселе – ред.)," - отметили в Альянсе.

Выход Стефанишиной и Столтенберга к прессе запланирован на 11:45 по Киеву.

Изначально планировалось, что Украину на заседании Комиссии будет представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он анонсировал это в Twitter.

Напомним, предложение провести заседание Комиссии Украина-НАТО в ходе беседы с американским президентом Джо Байденом высказал Владимир Зеленский. Байден это предложение поддержал.

10 января состоятся переговоры формата РоSSия-США в Женеве, 12 января – заседание Совета НАТО-РоSSия.

Цель переговоров - обсуждение с Россией деэскалации в Украине и кремлевских "гарантий безопасности" - ультиматума не принимать в НАТО ни Украину, ни другие государства на востоке Европы.

НАТО это требование исключает, но готово к обсуждению уменьшения масштабов военных учений и отказа от размещения американских ракет в Украине.

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