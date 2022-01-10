На заседании Комиссии с НАТО Украину представит вице-премьер Стефанишина, а не глава МИД
Планировалось, что от Украины поедет Дмитрий Кулеба.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина будет представлять Украину на сегодняшнем заседании Комиссии с НАТО.
Об этом говорится в анонсе на сайте Альянса.
Со стороны НАТО переговоры будет вести его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
"В понедельник, 10 января, генеральный секретарь Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину. Генеральный секретарь и вице-премьер проведут совместную пресс-конференцию в штаб-квартире НАТО (в Брюсселе – ред.)," - отметили в Альянсе.
Выход Стефанишиной и Столтенберга к прессе запланирован на 11:45 по Киеву.
Изначально планировалось, что Украину на заседании Комиссии будет представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он анонсировал это в Twitter.
Напомним, предложение провести заседание Комиссии Украина-НАТО в ходе беседы с американским президентом Джо Байденом высказал Владимир Зеленский. Байден это предложение поддержал.
10 января состоятся переговоры формата РоSSия-США в Женеве, 12 января – заседание Совета НАТО-РоSSия.
Цель переговоров - обсуждение с Россией деэскалации в Украине и кремлевских "гарантий безопасности" - ультиматума не принимать в НАТО ни Украину, ни другие государства на востоке Европы.
НАТО это требование исключает, но готово к обсуждению уменьшения масштабов военных учений и отказа от размещения американских ракет в Украине.