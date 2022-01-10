Украина призывает новое правительство Германии предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от РоSSии, - посол

"Берлин несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем".

Украина призывает новое правительство Германии предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от РоSSии, - посол
Андрій Мельник
Фото: germany.mfa.gov.ua

Украина требует от нового правительства Германии немедленно предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от РоSSии.

Об этом в интервью газете Berliner Morgenpost заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украина требует от нового правительства Германии отбросить морально ложную политику блокирования и немедленно предоставить Киеву оборонное оружие для защиты от РоSSийской Федерации. Берлин несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем", - написал Мельник в Twitter со ссылкой на свое интервью.

Посол считает, что нежелание Берлина предоставлять Украине оружие может негативно отразиться на состоянии отношений между странами.

Україна вимагає від нового уряду Німеччини відкинути морально хибну політику блокування і негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від ??агресії. Берлін несе таку ж історичну відповідальність перед Україною як і перед Ізраїлем: інтерв‘ю газеті Berliner Morgenpost pic.twitter.com/aQtb84zD25

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 10, 2022

Напомним, в декабре прошлого года Берлин через Агентство НАТО по поддержке и поставке ветировал закупку Украиной вооруженных систем для противостояния роSSийской агрессии. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, вето касалось закупки Украиной ружей против беспилотников, а также антиснайперских систем через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что деэскалации нужно достигать дипломатическим путем - через переговоры с Россией в разных форматах.

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