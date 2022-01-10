Токаев на саммите ОДКБ заявил, что на Казахстан готовили террористическую атаку

По его словам, мирные протесты использовались для попытки захвата власти.

Токаев на саммите ОДКБ заявил, что на Казахстан готовили террористическую атаку
Фото: tengrinews.kz

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 10 января открыл онлайн-саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направившей в страну свои войска на фоне массовых протестов и беспорядков.

Токаев заявил, что все события в Казахстане являются звеньями одной цепи, они подчинены "одному разрушительному замыслу", подготовка к которому шла долгое время. Об этом сообщают "Новости Казахстана" в Telegram.

Он добавил, что речь идет о попытке государственного переворота, а главной целью "террористов" был захват власти. Он сказал также, что Алматы и 9 регионов оказались "в руках бандитов", а в качестве повода организаторы беспорядков использовали мирные митинги.

"Как по единой команде проявились религиозные радикалы, бандиты, мародеры и мелкие хулиганы", – заявил Токаев.

Президент республики сказал, что в ближайшее время будут представлены доказательства организации террористической атаки на Казахстан.

Внесение предложений по новому составу правительства, распущенному во время протестов, состоится 11 января.

Он добавил, что в настоящее время в Казахстане находится около 2 030 отправленных от ОДКБ военных и 230 единиц техники, пишет казахстанское медиа "Хабар 24" в Telegram.

Напомним, на фоне массовых протестов, сопровождавшихся кое-где вандализмом, мародерством и нападениями на казахстанских военных и правоохранителей, Токаев 5 января обратился в ОДКБ с просьбой "помочь". В состав ОДКБ, кроме Казахстана, входят РоSSия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Организация решила направить туда своих военных. РоSSия направила своих десантников. Руководить операцией был назначен роSSийский генерал, который руководил оккупацией Крыма.

Массовые гражданские восстания начались как реакция на подорожание автомобильного газа, но не утихли после того, как власти согласились расследовать повышение цен и снизить их. К экономическим требованиям митингующих добавились и политические, в том числе окончательное отстранение от политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как следствие, Назарбаев больше не является главой Совета безопасности – эти полномочия взял на себя Токаев. Во время протестов власти выключали связь и Интернет, а по всей территории Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию. Борьбу с протестами называют "антитеррористической операцией". Президент разрешил военным стрелять без предупреждения на поражение.

С начала протестов в Казахстане задержали около 6 000 человек. Точное количество жертв неизвестно.

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