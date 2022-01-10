Минздрав Казахстана назвал данные о 164 погибших на протестах "технической ошибкой"

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло іинформацию о 164 погибших во время протестов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ранее в воскресенье, 9 января, в Телеграм-канале министерства опубликовали данные о 164 погибших. Позже власти Казахстана назвали эту публикацию "технической ошибкой".

Таким образом, официальное количество жертв, в том числе среди гражданских, остается неизвестным. Власти Казахстана не предоставляют эти данные.

Ранее сообщалось о гибели 18 силовиков и 26 "вооруженных людей". Детский омбудсмен Аружан Саин также сообщал о гибели в Алматы двоих детей.

Власти Казахстана на фоне напряженной обстановки блокируют интернет, население остается в условиях информационного вакуума. Большинство сайтов недоступно, открываются только сайты нескольких контролируемых властями СМИ .

Власти утверждают, что беспорядки в стране устроили "террористы", в том числе – подготовленные за границей. МВД Казахстана сообщило, что среди задержанных есть "граждане соседнего государства", но название страны не уточнялось.

Всего за последние дни были задержаны около 6 тысяч человек, причем большинство из них, как следует из официальных данных, не обвиняются в преступлениях и насильственных действиях.

В пятницу в своем обращении президент Касим-Жомарт Токаев заявил, что "в захвате крупнейшего города страны Алматы приняли участие 20 тысяч боевиков". Никаких доказательств этого не приводится.

10 января в Казахстане объявлен днем траура.

Напомним, сегодня стало известно, что начальник департамента полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов покончил с собой. Также сообщается, что во дворе своего дома в Нур-Султане был найден мертвым полковник Комитета национальной безопасности Азамат Ибраев.

2 января в Казахстане начались протесты. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку, в Алматы люди захватили акимат, а позднее стало известно о захватах аэропортов. Власти города начали "антитеррористическую операцию" и ввели чрезвычайное положение.

5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам-участницам Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". РоSSия направила свои войска. Также военных роSSийскими самолетами направила Беларусь . Позже такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан .