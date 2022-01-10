В Казахстане освободили задержанного за участие в митингах киргизского музыканта

Задержанного в Казахстане джазового пианиста из Кыргызстана Викрама Рузахунова освободили. Сначала об этом сообщило издание "Вечерний Бишкек" со ссылкой на источники.

Впоследствии информацию подтвердили в Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана.

"Гражданин Кыргызстана и музыкант Викрам Рузахунов, ранее задержанный казахстанскими силовиками по подозрению в терроризме, освобожден. Об этом редакции vb.kg сообщили источники. По их данным, сейчас Рузахунова везут в Бишкек", – сообщило издание.

"Викрам Рузахунов освобожден из-под стражи, сейчас решается вопрос о его возвращении на родину", - отметил представитель пресс-службы комитета национальной безопасности Кыргызстана агентству "Интерфакс".

В воскресенье, 9 января, казахстанские СМИ опубликовали видео допроса одного из задержанных. На нем мужчина говорит, что прилетел из Кыргызстана, согласившись с предложением неких "неизвестных людей" участвовать в протестах за 90 тысяч тенге (в пересчете около 200 долларов).

Родственники Рузахунова опознали его на видео. По их мнению, Викрама пытали.

В тот же день несколько десятков человек вышли на митинг к посольству Казахстана в Бишкеке. На акцию приехал глава Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камбичек Ташиев. Он выразил убеждение, что Викрам Рузахунов "никоим образом не является террористом".

Ташиев пообещал, что власти в Бишкеке "не будут молчать" и сообщил, что Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста.

Напомним, в Казахстане продолжаются "зачистки" населенных пунктов. С начала протестов в Казахстане задержали около 8 000 человек, среди них много иностранцев.

Точное количество жертв неизвестно.