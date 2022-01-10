Медведчуку продлили домашний арест до 10 месяцев, - нардеп Кузьмин

В ОПЗЖ полагают, что срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев.

Медведчуку продлили домашний арест до 10 месяцев, - нардеп Кузьмин
Фото: Lb.ua

Суд продлил меру пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку до 10 месяцев.

Об этом сообщил другой нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

"Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев, хотя по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев", - написал он.

Кузьмин также заявил, что прокуроры Офиса генерального прокурора на судебное заседание не явились, а послали вместо себя "подчиненных из районной прокуратуры".

"Но не для Белоцерковца. Белоцерковец дело рассмотрел и арест Медведчуку незаконно продлил", - пожаловался Кузьмин.

Напомним, 17 декабря прошлого года суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля с Донбасса.

Медведчуку и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку 11 мая 2021 года было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности – проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией выдвинутого ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения политически мотивированы. В настоящее время он находится под домашним арестом. Он подавал жалобу, однако 30 июля Апелляционный суд оставил домашний арест в силе.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак находится на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда по поводу его задержания для избрания меры пресечения.

20 августа Венедиктова сообщила о завершении следствия против Медведчука и Козака.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
Главы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ УкраиныГлавы МИДов стран НАТО проведут внеочередное заседание из-за войск РФ близ Украины
Минздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинамиМинздрав разрешил совмещать CoronaVac с другими вакцинами
Власти Алматы объявили о начале "антитеррористической спецоперации"Власти Алматы объявили о начале "антитеррористической спецоперации"
В Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗСВ Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗС
Блок рекламы


Похожие новости
Арест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic CouncilАрест имущества Порошенко является выборочным правосудием – Atlantic Council
Адвокат Порошенко отрицает информацию о том, что ГБР не арестовывало активы "Прямого" и "5 канала"Адвокат Порошенко отрицает информацию о том, что ГБР не арестовывало активы "Прямого" и "5 канала"
Активы "Прямого" и "5 канала" не арестованы, - ГБРАктивы "Прямого" и "5 канала" не арестованы, - ГБР
Вместе с имуществом Порошенко суд арестовал активы "Прямого и 5 канала", - "ЕС"Вместе с имуществом Порошенко суд арестовал активы "Прямого и 5 канала", - "ЕС"
Печерский суд арестовал имущество ПорошенкоПечерский суд арестовал имущество Порошенко
Адвокаты Порошенко будут подавать апелляцию на арест его имуществаАдвокаты Порошенко будут подавать апелляцию на арест его имущества
В Казахстане продлили школьные и студенческие каникулыВ Казахстане продлили школьные и студенческие каникулы
Печерский суд рассматривает ходатайство об аресте имущества ПорошенкоПечерский суд рассматривает ходатайство об аресте имущества Порошенко
Адвокат сообщил о намерении ГБР арестовать имущество ПорошенкоАдвокат сообщил о намерении ГБР арестовать имущество Порошенко
В Офисе Генпрокурора объяснили арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"В Офисе Генпрокурора объяснили арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"
Последние новости
Подгружаем последние новости