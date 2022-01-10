Медведчуку продлили домашний арест до 10 месяцев, - нардеп Кузьмин

В ОПЗЖ полагают, что срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев.

Суд продлил меру пресечения нардепу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку до 10 месяцев.

Об этом сообщил другой нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

"Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев, хотя по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев", - написал он.

Кузьмин также заявил, что прокуроры Офиса генерального прокурора на судебное заседание не явились, а послали вместо себя "подчиненных из районной прокуратуры".

"Но не для Белоцерковца. Белоцерковец дело рассмотрел и арест Медведчуку незаконно продлил", - пожаловался Кузьмин.

Напомним, 17 декабря прошлого года суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля с Донбасса.

Медведчуку и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку 11 мая 2021 года было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности – проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией выдвинутого ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения политически мотивированы. В настоящее время он находится под домашним арестом. Он подавал жалобу, однако 30 июля Апелляционный суд оставил домашний арест в силе.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ . В то же время, по информации Медведчука, Козак находится на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда по поводу его задержания для избрания меры пресечения.

20 августа Венедиктова сообщила о завершении следствия против Медведчука и Козака.