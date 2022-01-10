Представительница Госдепа провела предварительные переговоры с замглавы МИД РоSSии в Женеве

Собеседники обсудили темы, которые будут подниматься на роSSийско-американском саммите.

Представительница Госдепа провела предварительные переговоры с замглавы МИД РоSSии в Женеве
Фото: worldbulletin.net

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел РоSSии Сергеем Рябковым в Женеве.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

Собеседники предварительно обсудили темы, вынесенные на внеочередное заседание Диалога по стратегической стабильности (SSD) 10 января.

Шерман отметила приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств избирать союзы. Она также подтвердила, что "США будут приветствовать настоящий прогресс, достигнутый с помощью дипломатии".

"Соединенные Штаты будут обсуждать отдельные двусторонние вопросы с Россией, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", - подчеркнули в Госдепе.

Шерман также отметила, что обсуждение отдельных тем будет зарезервировано для заседания Совета РоSSия-НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Напомним, 10 января представители РоSSии и США проведут саммит в Женеве. Также сегодня состоится заседание Комиссии Украина-НАТО – на два дня раньше заседания Совета НАТО-РФ. На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ, в котором РФ также примет участие. Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не принимать страны Европы, включая Украину, в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорыва на американо-роSSийских переговорах, но надеется, что могут быть направления, по которым стороны могут договориться.

Ранее Рябков также заявил, что у Москвы нет оптимизма в преддверии переговоров с США. Прибыв на переговоры в Женеву, он заявил в интервью роSSийским СМИ, что НАТО "надо собирать манатки и возвращаться к рубежам 1997 года".

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