Представительница Госдепа провела предварительные переговоры с замглавы МИД РоSSии в Женеве

Собеседники обсудили темы, которые будут подниматься на роSSийско-американском саммите.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел РоSSии Сергеем Рябковым в Женеве.

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США .

Собеседники предварительно обсудили темы, вынесенные на внеочередное заседание Диалога по стратегической стабильности (SSD) 10 января.

Шерман отметила приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств избирать союзы. Она также подтвердила, что " США будут приветствовать настоящий прогресс, достигнутый с помощью дипломатии".

"Соединенные Штаты будут обсуждать отдельные двусторонние вопросы с Россией , но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", - подчеркнули в Госдепе.

Шерман также отметила, что обсуждение отдельных тем будет зарезервировано для заседания Совета РоSSия-НАТО в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Напомним, 10 января представители РоSSии и США проведут саммит в Женеве. Также сегодня состоится заседание Комиссии Украина-НАТО – на два дня раньше заседания Совета НАТО-РФ. На 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ , в котором РФ также примет участие. Основной темой переговоров должны стать предложенные Кремлем "гарантии безопасности Европы", которые де-факто являются требованием не принимать страны Европы, включая Украину, в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорыва на американо-роSSийских переговорах, но надеется, что могут быть направления, по которым стороны могут договориться.